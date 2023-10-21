Россия прекратила приграничное сотрудничество с Финляндией. Как Хельсинки пытается урегулировать отношения с Москвой?

Россия прекратила действие договора о приграничном сотрудничестве с Финляндией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об остановке действия соглашения между Россией и Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что соглашение между правительством России и правительством Финляндской Республики было подписано 13 апреля 2012 года. Согласно документу страны содействовали «укреплению и развитию приграничного сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды», занимались разработкой и реализацией стратегий территориального развития и повышали инвестиционную активность приграничных районов.

Министерству иностранных дел России поручено уведомить вторую сторону о принятом решении.

Финляндия строит заграждение на границе с Россией

В 2022 году в Финляндии начали проектировать забор на границе с Россией. По словам начальника отдела международного сотрудничества Пограничной службы страны Матти Питкянитти, первые сооружения, скорее всего, будут установлены на юго-восточной границе с Россией. Пограничник отметил, что забор должен иметь систему технического контроля и проходы.

В сентябре 2023 года Финляндия начала эксплуатацию пробного участка забора на границе с Россией в районе города Иматра.

Позже в октябре пограничная охрана Финляндии сообщила, что республика начнет строительство заграждения на границе с Россией зимой 2024 года. Правительство страны выделило в текущем году на возведение забора 139 миллионов евро.

139 миллионов евро правительство Финляндии выделило в 2023 году на заграждение на границе с Россией

Согласно данным пограничников, этой суммы будет достаточно для строительства примерно 70 километров барьерного ограждения. Из них 52 километра будут находиться в Юго-Восточной Финляндии, где расположены самые популярные по пассажиропотоку КПП на границе, восемь километров — в Северной Карелии и пять километров — в Кайнуу и Лапландии.

Президент Финляндии захотел поговорить с Путиным

19 октября глава Финляндии Саули Ниинистё выразил готовность говорить с российским коллегой Владимиром Путиным, если это поспособствует достижению мира на Украине. По мнению политика, на сегодняшний день предпосылок к урегулированию не видно.

Не думаю, что он [Владимир Путин] сейчас позвонит Саули Ниинистё Президент Финляндии

Ниинистё также выразил надежду, что украинский конфликт не станет длительным и замороженным. Политик считает, что в настоящий момент ситуация имеет признаки перерастания «в позиционную войну».

Кроме того, Ниинистё призвал Запад найти способ поддерживать отношения с Россией. По его словам, после окончания конфликта на Украине в отношениях с Россией необходимо будет доверие в качестве гарантии, что «новая война не поджидает за дверью».

Я говорю не о какой-то большой дружбе, а о способности терпеть и даже немного понимать друг друга Саули Ниинистё Президент Финляндии

Политик добавил, что жизнь после конфликта всегда есть, и нет ничего более ценного для людей, чем мир.

При этом Ниинисте выразил опасения, что Хельсинки в будущем ждут трудности на границе с Россией. «Несомненно, в будущем мы столкнемся с трудностями. Это очевидно», — сказал он.

Президент Финляндии также заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может стать переговорной площадкой для России и Украины в период председательства Финляндии в 2025 году.

Не исключено, что 2025 год может совпасть с решающим моментом в отношении развития европейского порядка безопасности Саули Ниинистё Президент Финляндии