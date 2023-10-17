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12:16, 17 октября 2023Мир

В Финляндии уточнили сроки строительства заграждения на границе с Россией

Финляндия начнет строительство заграждения на границе с Россией зимой 2024 года

Фото: Markku Ulander / Globallookpress.com

Пограничная охрана Финляндии сообщила, что республика начнет строительство заграждения на границе с Россией зимой 2024 года, передает РИА Новости.

Финское правительство выделило в 2023 году на возведение забора 139 миллионов евро. По оценкам пограничников, этой суммы будет достаточно для строительства примерно 70 километров барьерного ограждения.

Уточняется, что суммы хватит примерно на 70 километров заграждения. Из них 52 километра будут расположены в Юго-Восточной Финляндии, где расположены самые популярные по пассажиропотоку КПП на границе, восемь километров — в Северной Карелии и пять километров — в Кайнуу и Лапландии.

В сентябре сообщалось, что Финляндия продолжит строить забор на границе с Россией весной 2024 года. Забор длиной 40 километров будет возведен в Северной Карелии. Власти пока не назвали конкретные места строительства. Отмечалось, что дополнительные уведомления землевладельцы получат в ноябре.

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    Виктория Кондратьева
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