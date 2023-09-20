В Финляндии рассказали о сроках строительства забора на границе с Россией

Финляндия продолжит строить забор на границе с Россией весной 2024 года

Финляндия продолжит строить забор на границе с Россией весной 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на финский телерадиоканал Yle.

Забор длиной 40 километров будет возведен в Северной Карелии. Власти пока не назвали конкретные места строительства. Отмечается, что дополнительные уведомления землевладельцы получат в ноябре.

Ранее Финляндия начала эксплуатацию пробного участка забора на границе с Россией в районе города Иматра. «Сейчас наша задача — собрать отзывы тех, кто будет пересекать границу, о том, как заграждение действует», – заявил руководитель проектов финской пограничной охраны Исмо Курки.

Сообщается, что этот участок является началом во всей планируемой цепочке ограждений. Зимой 2024 года планируется строительство новых заборов вблизи пунктов пересечения границы у населенных пунктов Иматра, Ваалимаа и Нуйямаа. В общей сложности их длина составит 70 километров.