Президент Финляндии предсказал трудности на границе с Россией

Президент Финляндии Ниинисте: нас ждут трудности на границе с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинисте выразил опасения, что Хельсинки в будущем ждут трудности на границе с Россией. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, передает РИА Новости.

«Несомненно, в будущем мы столкнемся с трудностями. Это очевидно», — прокомментировал политик.

Он также добавил, что безопасность Финляндии «максимизируется» в связи с вступлением страны в НАТО. По мнению Ниинисте, была выстроена новая система сдерживания России и самой Москве об этом известно.

Ранее президент Финляндии призвал Запад найти способ поддерживать отношения с Россией. Он подчеркнул, что после окончания конфликта на Украине в отношениях с Россией необходимо будет доверие в качестве гарантии, что «новая война не поджидает за дверью». Он добавил, что жизнь после конфликта всегда есть и нет ничего более ценного для людей, чем мир.