Президент Финляндии Ниинисте: Западу следует поддерживать отношения с Россией

Западу следует найти способ поддерживать отношения с Россией. К этому призвал президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью The New York Times (NYT).

«Я говорю не о какой-то большой дружбе, а о способности терпеть и даже немного понимать друг друга», — отметил политик.

Он подчеркнул, что после окончания конфликта на Украине в отношениях с Россией необходимо будет доверие в качестве гарантии, что «новая война не поджидает за дверью». Он добавил, что жизнь после конфликта всегда есть, и нет ничего более ценного для людей, чем мир.

Ранее Ниинисте заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может стать переговорной площадкой для России и Украины в период председательства Финляндии в 2025 году, а также «обеспечить сохранение состояния мира и способствовать формированию нового прочного порядка безопасности».