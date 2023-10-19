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14:37, 19 октября 2023Мир

Президент Финляндии заявил о готовности говорить с Путиным

Yle: президент Финляндии Ниинистё заявил о готовности говорить с Путиным

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Финляндии Саули Ниинистё выразил готовность говорить с российским лидером Владимиром Путиным, если это поспособствует достижению мира на Украине. Об этом политик заявил в эфире финской телерадиокомпании Yle.

Однако, по его мнению, сейчас предпосылок к урегулированию не видно. «Не думаю, что он [Владимир Путин] сейчас позвонит», — сказал он.

Глава государства выразил надежду, что конфликт на Украине не перерастет в длительный и замороженный. По мнению Ниинистё, ситуация сейчас имеет признаки перерастания «в позиционную войну».

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    Виктория Кондратьева
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