В Москве приостановили регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав
В подразделениях Госавтоинспекции Москвы приостановлена выдача водительских прав и регистрация транспортных средств. Об этом сообщило столичное управление ГИБДД в Telegram-канале.
Там объяснили ситуацию техническим сбоем. «В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя», — сообщили в Госавтоинспекции.
Там добавили, что дополнительно сообщат о возобновлении регистрации авто и выдачи прав в столичных подразделениях Госавтоинспекции.
В ноябре ГИБДД также предупреждала о перебоях с записью на регистрацию автомобилей в Москве из-за технологических работ. В инспекции уточнили, что перебои могут произойти в связи с работами, которые направлены на улучшение «скорости обработки данных и проведение модернизации оборудования».