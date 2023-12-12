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08:29, 12 декабря 2023Россия

В Москве приостановили регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав

В Москве из-за сбоя остановлена регистрация машин и выдача водительских прав

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В подразделениях Госавтоинспекции Москвы приостановлена выдача водительских прав и регистрация транспортных средств. Об этом сообщило столичное управление ГИБДД в Telegram-канале.

Там объяснили ситуацию техническим сбоем. «В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя», — сообщили в Госавтоинспекции.

Там добавили, что дополнительно сообщат о возобновлении регистрации авто и выдачи прав в столичных подразделениях Госавтоинспекции.

В ноябре ГИБДД также предупреждала о перебоях с записью на регистрацию автомобилей в Москве из-за технологических работ. В инспекции уточнили, что перебои могут произойти в связи с работами, которые направлены на улучшение «скорости обработки данных и проведение модернизации оборудования».

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      Анастасия Шейкина
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