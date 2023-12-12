В Польше полиция применила силу к протестующим на границе с Украиной

Полиция Польши применила силу к протестующим перевозчикам на границе с Украиной

Полиция Польши применила силу к протестующим на границе с Украиной перевозчикам, которые планировали в очередной раз заблокировать контрольно-пропускной пункт (КПП) Дорохуск. ОБ этом заявил польский политик Рафал Меклер на странице в X.

Он опубликовал видео, на котором полицейские силой вытесняют протестующих с проезжей части, выставляют кордон для недопущения беспорядков.

Ранее глава польской гмины Дорохуск Войчех Сава решил прекратить протест перевозчиков на границе. Перевозчики заявили, что удивлены этим решением, и выразили намерение продолжить протестовать в какой-то иной форме.

Кроме того, глава граничащего с Украиной польского района Радымно Богдан Шилара сообщил, что получает на электронную почту многочисленные угрозы от украинцев из-за протестов перевозчиков. Он рассказал, что ему угрожают преследованием семьи, а также уничтожением его имущества и имущества района.