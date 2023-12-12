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20:30, 12 декабря 2023Мир

В польском Сейме депутат затушил ханукальные свечи огнетушителем

Польский депутат Браун затушил ханукальные свечи в парламенте из огнетушителя

Польский правый депутат Гжегож Браун затушил ханукальные свечи огнетушителем в здании парламента, сообщает Gazeta Wyborcza. По данным источника, таким образом он хотел прервать Хануку вСейме.

В результате всем присутствующим пришлось эвакуироваться из здания. Позже Брауна отстранил от заседания маршал (спикер) польского Сейма Шимон Холовня, попросив его уйти.

«Это грубость, агрессия и глупость. Ничего подобного здесь не происходило уже давно. И это никогда больше не повторится», — прокомментировал инцидент Холовня, отметив, что после случившегося подаст заявление в прокуратуру.

В сети также появилось видео, на котором Браун схватил огнетушитель и затушил менору — подсвечник на семь свечей, который считается одним из символов иудаизма. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Ранее президент США Джо Байден рассказал о своей принадлежности к сионистам в обращении в честь иудейского праздника Ханука.

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      Анастасия Алимпиева
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