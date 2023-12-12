В России объяснили главный триумф Жириновского

Экс-депутат ГД Амелина: голосовавшее за ЛДПР в 1993 году общество было незрелым

На выборах в Госдуму первого созыва, которые прошли 30 лет назад, 12 декабря 1993 года, политик Владимир Жириновский одержал триумф, а его партия получила 23 процента голосов и 64 думских мандата. Как считают депутаты того созыва, это произошло благодаря тому, что Жириновский первым в России научился говорить с людьми на их языке, а также использовал яркие популистские лозунги вроде «каждому мужику по бутылке водки». В разговоре с «Лентой.ру» экс-депутаты рассказали, в чем они видят причины сенсационной победы ЛДПР на выборах 1993 года.

Так, по словам депутата Госдумы I созыва Аллы Амелиной, некоторые голосовавшие за Жириновского и его партию россияне действительно поверили в предвыборные лозунги либерал-демократов.

«Не будем сбрасывать со счетов актерские таланты Жириновского, его харизматичность, умение владеть аудиторией, не очень большую зрелость гражданского общества, которое могло повестись на такие лозунги, как "Каждому мужику по бутылке водки", — все в совокупности», — рассказала Амелина «Ленте.ру».

В свою очередь, член фракции «Выбор России» Александр Минжуренко назвал предвыборные обещания ЛДПР примитивными, нелогичными и противоречащими самим себе. Минжуренко сравнил ЛДПР с «политической пирамидой», а самого бывшего лидера партии упрекнул в бесшабашности.

Мы смеялись над этим, а люди поверили... Там обещали все — всем. Если такое предложить неопытному человеку, голосовать остается только за Жириновского Александр Минжуренко

«Похож ли стиль этой партии на финансовые пирамиды? Пожалуй, да. Жириновский выстроил политическую пирамиду. Мы тоже печатали листовки, но понимали, что за их содержание нужно отвечать. А он был совершенно без тормозов», — заявил Минжуренко в разговоре с «Лентой.ру».

Считается, что победу на выборах 1993 года одержала Либерально-демократическая партия России, список которой возглавили Жириновский, Виктор Кобелев и Вячеслав Марычев. Свои голоса за ЛДПР отдали более 12,3 миллиона россиян, что принесло партии почти 23 процента и 64 думских мандата. Впрочем, занявший второе место блок «Выбор России» во главе с Егором Гайдаром, Сергеем Ковалевым и Эллой Памфиловой (15,5 процента, более 8,3 миллиона голосов) сравнялся с ЛДПР по количеству мест в Думе благодаря одномандатникам.