В российском детсаду выдали грамоты с гербом Украины. Скандал закончился увольнениями

Мэр Кравчук: сотрудника детсада Хабаровска уволили из-за грамот с гербом Украины

В одном из детских садов Хабаровска детям после спортивных состязаний вручили грамоты с украинской символикой. Скандал дошел до мэра города и закончился увольнениями сотрудников.

В городском управлении образования пояснили, что в населенном пункте проходили соревнования по пионерболу, в которых участвовали несколько дошкольных учреждений, и для воспитанников грамоты готовились каждым заведением самостоятельно.

Раскрыты обстоятельства произошедшего

Известно, что шаблон грамоты скачала в интернете инструктор по физкультуре детсада №122. Она же впоследствии их распечатала на принтере и принесла на соревнования. В верхней части документа был изображен флаг и герб Украины.

Заведующая детсадом в свою очередь поставила на каждой из грамот печать учреждения, не вникая в то, что на них изображено.

Впоследствии грамоты у детей были изъяты, в управлении образования объявили о проверке инцидента. Там добавили, что со всем сотрудниками образовательных учреждений будут проведены беседы, а также экзамены на знание российской символики. Детям раздали новые грамоты.

Власти отреагировали на инцидент с вручением грамот

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук сообщил, что сотрудники детсада уволились после награждения детей грамотами с символикой Украины. В частности, заявления об уходе написали заведующая учреждением и инструктор по физкультуре.

Проверка всех обстоятельств случившегося продолжается, однако уже сейчас очевидно, что дети — участники состязаний — невольно стали объектами информационного давления. Для работников сферы образования это недопустимо! Сергей Кравчук мэр Хабаровска

Градоначальник также принес извинения за инцидент воспитанникам детского сада №122 и их рoдителям. Он добавил, что принял решение о проведении дополнительных мероприятий по задачам патриотического воспитания с коллективами всех дошкольных образовательных учреждений города.

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Ранее в России уже был зафиксирован похожий случай

В сентябре прошлого года в Чите в детском саду детям выдали грамоты с гербом Украины за участие в конкурсе.

«Был конкурс утром 30 августа "Мистер и мисс лето — 2022", детей попросили одеть красиво. Вечером нам выдали грамоты, а там посредине герб Украины, его прямо отчетливо видно», — вспомнил один из родителей. По его словам, после того как родители обратились в детский сад с недовольствами, сотрудники образовательного учреждения попросили всех срочно сдать грамоты обратно.

Воспитатели детсада, которые раздали детям грамоты, также нашли их в интернете.