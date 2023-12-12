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10:10, 12 декабря 2023Россия

В РПЦ призвали запретить рекламу колдовства

Глава патриаршей комиссии Лукьянов призвал запретить рекламу колдовства в России

Фото: Dan Farrell / Unsplash

В Русской православной церкви (РПЦ) призвали запретить рекламу колдовства, а идеологию сатанизма признать экстремистской. С таким предложением выступил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов, передает радиостанция «Говорит Москва».

Он пояснил, что в РПЦ настаивают на включение в понятие «деструктивная идеология» таких терминов, как «семье- и детоненавистничество». По мнению священнослужителя, сейчас идеология сатанизма основана «на ненависти к человеческой личности и к жизни как к таковой».

«Именно поэтому сатанисты сконцентрированы на пропаганде абортов. Эта страшная идеология уже проникла в Россию, мы видим интервью и публикации людей, принадлежащих к этой субкультуре. Пропаганда абортов и ритуальные жертвоприношения, суицидальная и деструктивная идеология объединяется с человеко- и детоненавистничеством», — отметил иерей в ходе выступления в Общественной палате России.

Рассуждая о запрете рекламы колдовства, Лукьянов привел в пример Организацию Объединенных Наций (ООН), где также поднимается эта тема.

Ранее заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе высказался о Хеллоуине в России. По его мнению, чтобы построить общество на основе ценностей жизни, уважения и любви, праздник не должен быть в публичном пространстве.

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      Анна Щербакова
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