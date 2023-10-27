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15:57, 27 октября 2023Россия

В РПЦ объяснили критику Хеллоуина борьбой с пропагандой культа смерти

Представитель РПЦ Кипшидзе объяснил негативное отношение церкви к Хеллоуину

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Чтобы построить общество на основе ценностей жизни, уважения и любви, Хеллоуин не должен быть в публичном пространстве. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил негативное отношение к празднику зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Мы выступаем против пропаганды культа смерти, убеждены в том, что праздник должен передавать смыслы. Какие смыслы передает практика заигрывания с миром ведьм, покойников и смертью, остается загадкой. За закрытыми дверями у себя дома каждый может наряжаться хоть в крокодила. Если кто-то хочет чувствовать себя "восставшим из ада", то пусть делает это в частном порядке», — заявил он.

Ранее в Якутии запретили празднование Хеллоуина в школах и других учебных заведениях. Соответствующее распоряжение разослало республиканское министерство образования и науки. В документе указано, что заграничному веселью не место в якутских школах.

В свою очередь, депутат Госдумы Владимир Бурматов считает, что проблема с празднованием Хеллоуина в России высосана из пальца. По мнению парламентария, россияне живут с другими проблемами: отсутствием отопления, червивыми котлетами в школах и смогом на улице. Введение федеральных запретов на празднование Хеллоуина, считает он, привлечет только лишнее внимание к истории, которая «не то, что выеденного яйца, она выеденной тыквы не стоит».

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      Алена Шевченко
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