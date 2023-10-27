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15:06, 27 октября 2023Россия

В Госдуме назвали высосанной из пальца проблему с празднованием Хеллоуина

Депутат Бурматов: проблема с празднованием Хеллоуина в России высосана из пальца

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Проблема с празднованием Хеллоуина в России высосана из пальца. Такое мнение выразил депутат Госдумы Владимир Бурматов, чьи слова приводит «Газета.Ru».

«Я считаю, что вообще нет этой проблемы и тема абсолютно высосана из пальца. Эти разговоры — они больше внимания привлекают к этому празднику, который никакой для нас не праздник», — пояснил он.

По мнению парламентария, россияне живут с другими проблемами: отсутствием отопления, червивыми котлетами в школах и смогом на улице. Введение федеральных запретов на празднование Хеллоуина, считает он, привлечет только лишнее внимание к истории, которая «не то, что выеденного яйца, она выеденной тыквы не стоит».

Некоторые россияне, добавил депутат, отмечают странные и экстравагантные праздники, однако большинство граждан празднуют исконно российские торжества.

Ранее в Якутии власти официально запретили школьникам праздновать Хеллоуин. Отмечается, что в письме с подписью первого замминистра образования Республики Саха Алевтины Аргуновой говорится о необходимости принять меры по недопущению этого события в школах региона.

Позднее появилась информация, что в Краснодарском крае российским школьникам через электронные дневники разослали видео, в котором протоиерей Александр Игнатов призывает детей не праздновать Хеллоуин.

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      Никита Абрамов
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