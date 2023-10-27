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13:37, 27 октября 2023Россия

В электронные дневники российских школьников пришло видео от священника

В Краснодарском крае школьники получили видео с призывом не праздновать Хеллоуин

Кадр: «Сетевое издание «Телеканал Краснодар»

Российским школьникам в Краснодарском крае через электронные дневники разослали видео, в котором протоиерей Александр Игнатов призывает детей не праздновать Хеллоуин. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Кубань».

По словам замдиректора департамента образования администрации Краснодара Натальи Поляковой, в электронные дневники был направлен сюжет телеканала «Краснодар» с комментарием Игнатова. «Священник напомнил, что на 31 октября выпадает православный праздник День апостола и евангелиста Луки. Это обычная просветительская работа», — пояснила она.

Протоиерей сообщил, что не знал о рассылке. Однако, по его мнению, подобная инициатива является полезной.

«То, что идет рассылка по всем — это надо просто родителей предупредить. Наши ребята сражаются с сатанизмом на фронте, а здесь он насаждается. (...) Мы должны проповедовать детям и людям Христа, тогда люди будут знать истинную веру. Это не праздник, это оккультное мероприятие сатанистского толка», — приводит «Подъем» слова священнослужителя.

Ранее в Якутии власти официально запретили школьникам праздновать Хеллоуин. Отмечается, что в письме с подписью первого замминистра образования Республики Саха Алевтины Аргуновой говорится о необходимости принять меры по недопущению этого события в школах региона.

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      Никита Абрамов
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