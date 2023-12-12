В США объяснили причину приверженности администрации Байдена плану помощи ВСУ

Politico: у администрации Байдена нет запасного плана помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена намерена до последнего добиваться одобрения предложенного Конгрессу пакета дополнительной помощи Украине по причине отсутствия запасного плана. Об этом сообщает Politico.

Как сообщает издание, визит президента Украины Владимира Зеленского в США с целью получить дополнительную помощь для Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорит о безвыходности ситуации, в которой оказались Вашингтон и Киев, поскольку у сторон «нет четкой альтернативы протаскиванию через Конгресс колоссального законопроекта».

«Администрация продолжает говорить нам [Конгрессу], что плана Б не существует и что они не будут продолжать поставлять оружие Украине без нового финансового подкрепления», — объяснил помощник законодателей-республиканцев в Палате представителей.

По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, на встрече с Зеленским Байден подтвердит твердую позицию правительства относительно дополнительного запроса Конгрессу.

Ранее в США заявили о провале визита Зеленского в вопросе получения помощи Украине. Сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд отметил, что ничего из сказанного украинским лидером не сможет изменить требований его партии относительно соглашения по иммиграционной политике США и нового пакета помощи ВСУ.