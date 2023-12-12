В США заявили о провале визита Зеленского для получения помощи Украине

CNN: Зеленский своим визитом в Вашингтон не добьется желаемого результата

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для получения нового пакета дополнительной помощи, однако визиту предрекают провал. Об этом сообщает CNN.

«Перспективы успеха в Вашингтоне на этой неделе крайне малы, поскольку переговоры о том, чтобы связать новую помощь Украине с ужесточением иммиграционных правил, зашли в тупик», — заявляют авторы материала.

Сенатор от Республиканской партии Джеймс Лэнкфорд, возглавляющий переговоры по соглашению об иммиграционной политике, придерживается такой же позиции. «Ничего из сказанного Зеленским не сможет изменить требований республиканцев решить проблему южной границы США перед согласованием дополнительной помощи Украине», — приводят мнение политика в публикации.

Как утверждает издание, задача Зеленского осложняется и тем, что Вооруженные силы Украины не смогли достичь никаких результатов по итоге провалившегося контрнаступления, что заставило многих американских чиновников скептически посмотреть на выделение дополнительных денег Киеву. «Долгожданное контрнаступление против России не принесло того прогресса, на который надеялись многие официальные лица США и Европы», — объяснили авторы.

Ранее стало известно, что Сенат Конгресса США вряд ли успеет заключить сделку по предоставлению дополнительного финансирования Украине и Израилю на сумму в 106 миллиардов долларов до ухода на каникулы. Ланкфорд подтвердил, что сделка не будет заключена до конца этой недели.