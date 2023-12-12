Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:14, 12 декабря 2023Среда обитания

Власти российского поселка украли ель у россиянки

Власти Горячегорска украли ель у россиянки и установили ее на главной площади

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Власти поселка Горячегорск Красноярского края украли ель у россиянки, чтобы установить ее на главной площади соседнего города Шарыпова. Внимание на происходящее обратил телеканал RT в своем Telegram-канале.

О спиле дерева, которое сажала ее мать около 50 лет назад, женщине рассказали соседи. «Почему было выбрано именно это дерево, я не понимаю. Его сажала наша мама в середине 1970-х, мы поливали его, ухаживали...» — посетовала хозяйка участка, откуда украли дерево. Россиянка призналась, что ель была памятью о матери, ушедшей из жизни год назад.

Женщина также рассказала, что рубившие дерево рабочие отправили ее разбираться в ситуации к главе поселка. В результате тот заявил, что ель была гнилой. Россиянка отметила, что в таком случае не понимает, зачем тогда ее установили на площади в соседнем городе.

В разговоре с журналистами телеканала глава администрации поселка сообщил, что дерево высотой более 20 метров спилили в целях безопасности, так как на него жаловались соседи. Он добавил, что не смог получить согласия на вырубку ели у хозяйки участка, так как не знал номер ее телефона.

Жительница Горячегорска обратилась в полицию. По факту произошедшего ведется проверка.

Аналогичный случай произошел в начале декабря — тогда власти Ардатова Нижегородской области украли ель у пенсионерки и установили ее на главной площади.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      В российском детсаду выдали грамоты с гербом Украины. Скандал закончился увольнениями

      Россиянам раскрыли условия конфискации имущества за нарушения ПДД

      Госдума приняла закон о праве проходить службу по призыву в погранслужбе ФСБ

      Госдума разрешила Росгвардии принимать на службу добровольцев

      В российском городе дети пытались попасть в школу и застряли на льду

      Босой россиянин с голым торсом устроил переполох в аэропорту Пхукета

      Бывший завод Volvo в России возобновит производство

      Хозяин прачечной призвал отказаться от кондиционера для белья и нашел ему замену

      Глава ОКР предупредил об ответственности желающих выступить на Олимпиаде россиян

      В России ответили на планы США отказаться от российского урана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости