Власти российского поселка украли ель у россиянки

Власти Горячегорска украли ель у россиянки и установили ее на главной площади

Власти поселка Горячегорск Красноярского края украли ель у россиянки, чтобы установить ее на главной площади соседнего города Шарыпова. Внимание на происходящее обратил телеканал RT в своем Telegram-канале.

О спиле дерева, которое сажала ее мать около 50 лет назад, женщине рассказали соседи. «Почему было выбрано именно это дерево, я не понимаю. Его сажала наша мама в середине 1970-х, мы поливали его, ухаживали...» — посетовала хозяйка участка, откуда украли дерево. Россиянка призналась, что ель была памятью о матери, ушедшей из жизни год назад.

Женщина также рассказала, что рубившие дерево рабочие отправили ее разбираться в ситуации к главе поселка. В результате тот заявил, что ель была гнилой. Россиянка отметила, что в таком случае не понимает, зачем тогда ее установили на площади в соседнем городе.

В разговоре с журналистами телеканала глава администрации поселка сообщил, что дерево высотой более 20 метров спилили в целях безопасности, так как на него жаловались соседи. Он добавил, что не смог получить согласия на вырубку ели у хозяйки участка, так как не знал номер ее телефона.

Жительница Горячегорска обратилась в полицию. По факту произошедшего ведется проверка.

Аналогичный случай произошел в начале декабря — тогда власти Ардатова Нижегородской области украли ель у пенсионерки и установили ее на главной площади.