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15:11, 8 декабря 2023Среда обитания

Власти российского города украли ель у пенсионерки

Власти Ардатова украли ель у пенсионерки и установили ее на главной площади

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Власти города Ардатов Нижегородской области украли ель у пенсионерки, чтобы установить ее на главной площади. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Понаехали вчера, целый эскадрон, я думала, будет борьба какая-нибудь, взятие Бастилии. Трактор, четыре автомашины, 15 человек с пилой, с топорами. В голову не могло ударить, что это меня будут пилить под окном», — рассказала хозяйка дерева. Она добавила, что выращивала ель 60 лет.

Рабочие, приехавшие рубить ель, отказались отвечать на вопросы собственницы. К вечеру того же дня местный Дом культуры опубликовал в соцсетях установленную на его территории ель, по словам жительницы российского города, очень похожую на ее дерево.

Ранее жительница города Миньяр Челябинской области заявила, что местный чиновник украл ель с ее участка. Однако власти опровергли данную информацию, отметив, что дерево было спилено во время санитарной вырубки, а территория, на которой росла ель, сейчас заброшена.

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      Александра Качан
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