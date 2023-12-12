Названы наиболее перспективные варианты вложения средств

Экономист Григорьев посоветовал вкладываться в золото и валюты

Часть свободных средств нужно держать в рублях, остальное же, чтобы чувствовать себя уверенно, стоит вложить в другие активы, рассказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал наиболее перспективные варианты вложения средств.

Так как в России рассчитываются рублями, и они могут понадобиться в какой-то момент, часть сбережений экономист посоветовал оставлять в национальной валюте.

Наиболее перспективным вложением на сегодняшний момент, по его словам, по-прежнему является золото. «Конечно, золото — инвестиционный актив. Он может расти, может падать, но в связи с тем, что экономическая ситуация нестабильная во всем мире, улучшаться она точно не будет в ближайшее время, а нестабильность — это один из важных триггеров роста стоимости золота поэтому, я думаю, что оно относительно текущих показателей еще вырастет, поэтому это вполне нормальное вложение», — добавил Григорьев.

Актуальными для россиян остаются и вложения в иностранные валюты, а именно доллары, евро и юани, отметил собеседник «Ленты.ру». «Вы видите приключения рубля. То он растет, то он падает, и ни у кого нет уверенности в том, на какой отметке он остановится в следующий раз, потому что есть факторы и за, и против укрепления, которые зависят от очень многих обстоятельств», — пояснил он.

При этом экономист рекомендовал хранить валюту в наличной форме, так как существуют риски блокировок и ограничений при переводах. «С наличными все-таки проще. Во-первых, их всегда можно будет продать, если они вырастут в цене. Во-вторых, если человек куда-то поедет за границу, то понятно, что туда лучше ехать с иностранными валютами, которые легко обменять, нежели с рубли», — уточнил Григорьев.

Я думаю, если будут наличные доллары или евро, юани во вторую очередь, золото, человек может чувствовать себя более-менее спокойно Владимир Григорьев экономист

Ценные бумаги и криптовалюты тоже являются перспективными для вложения, но требуют большего внимания и понимания того, как работают финансовые рынки, предупредил он. «Эти инструменты я бы рекомендовал только тем, кто готов посвящать часть своего времени изучению того, как работает рынок, и постоянному мониторингу», — заключил эксперт.

Ранее кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов назвал самым простым и эффективным вариантом вложения банковский депозит.