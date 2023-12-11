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06:30, 11 декабря 2023Экономика

Экономист назвал россиянам три лучших варианта вложения денег

Экономист Абрамов назвал лучшим вариантом вложения денег банковский депозит

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Самый простой и эффективный вариант вложения денег — это банковский депозит, особенно при действующих ставках, рассказал кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал еще два способа вложения средств.

«Второй вариант — это облигации либо государственные, либо крупных надежных эмитентов. Третий — это акции ряда компаний. Здесь, так сказать, не угадать. Я бы сказал, что это акции второго, третьего эшелона. Но это рискованное вложение, которое подходит не всем», — поделился Абрамов.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что достижение золотом рекордной стоимости не должно служить сигналом к тому, что нужно стараться его покупать.

В качестве причин подорожания золота и криптовалют экономист назвал неуверенность людей в дальнейшем развитии событий на геополитической арене, а также утрату позиций долларом. По его словам, вышеперечисленные причины заставляют людей искать более надежные активы для вложения средств, что приводит к их подорожанию. Несмотря на то что золото считается наиболее надежным вариантом вложения средств, к этому активу необходимо относиться очень осторожно, предупредил Беляев.

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      Алена Шевченко
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