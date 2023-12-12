В WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp появилась функция закрепления сообщений в групповых чатах

В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, с помощью которой пользователи смогут закреплять сообщения в групповых чатах для всех участников. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Уточняется, что пользователям будут доступны три временных отрезка, в течение которых сообщение будет закреплено: 24 часа, семь или 30 дней. По истечении выбранного срока оно открепится само. Кроме того, у пользователей будет возможность самостоятельно в любой момент открепить сообщение.

Новая функция уже доступна для пользователей устройств на базе iOS, на которых установлено последнее обновление WhatsApp. Специалисты отметили, что некоторые учетные записи, в которых не появилась новая функция, получат доступ к ней в ближайшие недели.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появились исчезающие голосовые сообщения. Теперь пользователи смогут отправлять голосовые сообщения, которые будут удаляться после одного прослушивания. Подобные сообщения будут отмечены специальным значком, который предупреждает, что запись можно прослушать только один раз.

