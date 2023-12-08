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11:37, 8 декабря 2023Интернет и СМИ

WhatsApp объявил о запуске новой функции

В мессенджере WhatsApp появилась функция исчезающих голосовых сообщений

Фото: Unsplash

В популярном мессенджере WhatsApp появились исчезающие голосовые сообщения. О запуске новой функции объявили разработчики сервиса в блоге.

Сообщается, что теперь пользователи WhatsApp смогут отправлять голосовые сообщения, которые будут удаляться после одного прослушивания. Подобные сообщения будут отмечены специальным значком, который предупреждает, что запись можно прослушать только один раз.

«Эта функция может быть полезна в самых разных ситуациях. Например, если вы хотите продиктовать другу данные кредитной карты или планируете устроить сюрприз — делиться важной информацией с помощью голосовых сообщений стало еще безопаснее», — рассказали представители мессенджера.

Нововведение станет доступно для всех пользователей WhatsApp в ближайшие несколько дней.

Ранее сообщалось о другой функции, которая заработала в WhatsApp. Специалисты портала WABetaInfo обратили внимание, пользователи мессенджера теперь могут отправлять фото и видео в оригинальном качестве.

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      Евгения Наумова
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