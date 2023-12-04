В WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp появилась функция отправки фото и видео в оригинальном качестве

В мессенджере WhatsApp появилась функция отправки фотографий и видеозаписей в оригинальном качестве. Об этом нововведении сообщает WABetaInfo.

Специалисты портала обнаружили новую функцию в версии WhatsApp 23.24.73 для устройств на базе iOS. Отмечается, что благодаря нововведению пользователи мессенджера смогут отправлять материалы без потери качества. Для этого им необходимо зайти в чат и нажать на кнопку «Поделиться», затем выбрать «Документ», после чего нажать на пункт «Выберите фото или видео».

Новая возможность станет доступна для владельцев устройств на базе iOS в ближайшие недели. Когда функция заработает для тех, кто пользуется Android, пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp запустят возможность выбирать логины для учетных записей. Благодаря этой функции пользователи смогут искать нужные контакты без необходимости вводить их номер телефона, рассказали специалисты WABetaInfo.