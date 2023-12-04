Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:01, 4 декабря 2023Интернет и СМИ

В WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp появилась функция отправки фото и видео в оригинальном качестве

Фото: Unsplash

В мессенджере WhatsApp появилась функция отправки фотографий и видеозаписей в оригинальном качестве. Об этом нововведении сообщает WABetaInfo.

Специалисты портала обнаружили новую функцию в версии WhatsApp 23.24.73 для устройств на базе iOS. Отмечается, что благодаря нововведению пользователи мессенджера смогут отправлять материалы без потери качества. Для этого им необходимо зайти в чат и нажать на кнопку «Поделиться», затем выбрать «Документ», после чего нажать на пункт «Выберите фото или видео».

Новая возможность станет доступна для владельцев устройств на базе iOS в ближайшие недели. Когда функция заработает для тех, кто пользуется Android, пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp запустят возможность выбирать логины для учетных записей. Благодаря этой функции пользователи смогут искать нужные контакты без необходимости вводить их номер телефона, рассказали специалисты WABetaInfo.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Наумова
      Обсудить
      Последние новости

      США и Украина обвинили друг друга в ошибках при контрнаступлении ВСУ

      Раскрыты подробности «стройки века» в России

      Туристка спасла пятилетнюю дочь от акулы, лишилась ноги и попала на видео

      Матвиенко призвала Минздрав активнее продвигать лежащие годами в Думе проекты

      Россиянин расправился с отцом во время застолья и получил семь лет колонии

      В Киеве заявили о неспособности ATACMS переломить ход контрнаступления

      Путин заявил о готовности к партнерству со всеми без исключений

      Против российской блогерши возбудили дело о мошенничестве из-за онлайн-магазина

      Дети в Москве скатывались с горки на автомобильную дорогу и попали на видео

      Главарь российской ОПГ 15 лет скрывался под документами иностранца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости