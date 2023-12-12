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18:41, 12 декабря 2023Мир

Защита немецких войск от дронов оказалась неожиданно дорогой

Spiegel: защита бундесвера от дронов оказалась в пять раз дороже планируемого

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Разработка системы защиты от дронов для немецких войск неожиданно оказалась в пять раз дороже запланированного. Об этом сообщает Spiegel.

Как пишет издание, в 2020 году министерство обороны начало разработку системы защиты от дронов малой и средней дальности для бундесвера. В распоряжении журналистов оказался доклад федерального министерства финансов бюджетному комитету бундестага, в котором утверждается, что стоимость разработки оказалась значительно дороже ожидаемой.

Первоначально в ведомстве ожидали, что затраты на «проект разработки системы противовоздушной обороны для непосредственной защиты войск от ударов с воздуха» составят 240,6 миллиона евро (23,4 миллиарда рублей). Однако производители оценивают расходы примерно в 1,3 миллиарда евро (126,6 миллиарда рублей).

Помимо этого, увеличение стоимости защиты от беспилотников встревожило федеральное контрольно-ревизионное управление, которое также направило предложения в парламент. Слушания комитета, как пишет издание, состоятся в среду, 13 декабря.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что военная промышленность Германии не может обеспечить быстрые поставки оружия и боеприпасов для Украины. По его словам, для наращивания мощностей нужно время.

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      Юрий Леонов
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