Женщинам старше 35 лет перечислили необходимые ежегодные анализы

Акушер-гинеколог Екатерина Волкова рассказала, что женщинам, особенно тем, кто старше 35 лет, нужно ежегодно сдавать несколько анализов. Их врач перечислила в своем Telegram-канале.

По словам Волковой, ежегодно женщинам следует сдавать общий анализ крови, онкоцитологию, анализ на общий белок, а также на гормоны щитовидной железы. Также необходимо проходить маммографию или делать УЗИ молочных желез и органов малого таза.

В некоторых региона по полису ОМС можно сдать анализ на ферритин и фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), регулирующий работу репродуктивной системы Екатерина Волкова акушер-гинеколог

Напоследок врач заверила, что перечисленные исследования помогут врачу составить представление о состоянии здоровья пациентки и вовремя диагностировать заболевания.

Ранее Екатерина Волкова предупредила о тревожных симптомах опасных женских заболеваний. По ее словам, хронический стресс и повышенный уровень эстрогенов сигнализируют о проблемах с женским здоровьем.