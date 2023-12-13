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16:55, 13 декабря 2023Россия

20 человек пострадали в ДТП с автобусом в российском регионе

Во Владимирской области 20 человек пострадали в ДТП с автобусом и фурой

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Автобус и фура столкнулись в Александровском районе во Владимирской области. В результате инцидента пострадали 20 человек, сообщил портал «МВД Медиа».

ДТП произошло на 11-м километре трассы М-8 «Холмогоры». Предварительно, водитель автобуса врезался в фуру, которая ехала в том же направлении. Мужчину спасти не удалось.

«По состоянию на 15:30 за медицинской помощью обратились 20 пассажиров общественного транспорта, из которых двое находятся в тяжелом состоянии», — отмечалось в публикации.

Как пишет Telegram-канал «112», в автобусе находились учителя из Костромской области. Они с сопровождающими направлялись в Москву на мероприятия по закрытию Года педагога и наставника.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в лобовом ДТП в Хакасии, еще одну женщину спасти не удалось.

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      Анна Щербакова
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