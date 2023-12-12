Пять человек пострадали в лобовом ДТП в российском регионе

Пять человек пострадали в лобовом ДТП в селе Шира в Хакасии

Пять человек пострадали в лобовом ДТП в селе Шира в Хакасии, еще одну женщину спасти не удалось. Об этом сообщили в сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В ведомстве пояснили, что все произошло накануне на Элеваторной улице. По предварительным данным, водитель «Нивы», обгоняя другую машину, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21099.

Владелец легковушки и еще один пассажир получили при столкновении несколько переломов и ушибов. Их госпитализировали санитарной авиацией. Кроме того, пострадали водитель «Нивы» и две его пассажирки 1993 и 1979 годов рождения. Все они получили множественные переломы.

Удалось выяснить, что мужчина, сидевший за рулем отечественного внедорожника, был без водительских прав. Он даже никогда не учился в автошколе. В отношении россиянина возбудили возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае автобус со школьниками попал в аварию. Тогда несовершеннолетние эвакуировались через аварийный люк.

