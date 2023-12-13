Байден вызвал недовольство республиканцев в Конгрессе из-за Украины

WP: Байден вызвал недовольство республиканцев отказом раскрыть планы Украины

Президент США Джо Байден вызвал недовольство представителей Республиканской партии в Конгрессе США отказом раскрыть планы Украины. Об этом пишет The Washington Post (WP).

По итогам встречи Байден и президент Украины Владимир Зеленский отказались подробно рассказать о планах Киева на предстоящий год. Это встревожило конгрессменов из числа республиканцев.

Также американский лидер уклонился от вопроса о возможном призыве Украины к мирным переговорам. Журналисты поинтересовались, будут ли США призывать Украину вести переговоры с Россией о прекращении боевых действий.

«Победа означает, что Украина — суверенное, независимое государство», — сказал Байден.

Также он повторил свой призыв к Конгрессу действовать без дальнейших промедлений.

Ранее Байден заявил, что конгрессмены-республиканцы, блокирующие выделение 60 миллиардов долларов денежной помощи для Украины, играют на руку России. Он также призвал республиканцев переосмыслить «отказ от помощи независимой Украине» и «вернуться к делу свободы».