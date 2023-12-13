Байден обвинил республиканцев в поддержке России из-за блокирования помощи Киеву

Байден: отказ республиканцев в денежной помощи Украине играет на руку России

Конгрессмены-республиканцы, которые блокируют выделение 60 миллиардов долларов денежной помощи для Украины, играют на руку России. Такое заявление в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского сделал американский лидер Джо Байден, сообщает The Guardian.

«Российские патриоты в Москве праздновали, когда республиканцы проголосовали за блокирование помощи Украине», — заявил Байден, добавив, что этот шаг поддержали даже ведущие популярных российских общественных передач. Он также призвал республиканцев переосмыслить «отказ от помощи независимой Украине» и «вернуться к делу свободы».

Ранее президент США одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов. Кроме того, Байден заверил Зеленского, что США остаются на его стороне, и попросил не терять надежду.