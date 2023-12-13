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04:26, 13 декабря 2023Интернет и СМИ

Байдена уличили в чтении заранее подготовленных ответов на вопросы журналистов

Журналист О'Райли: Байден читал с листа ответы на пресс-конференции с Зеленским

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским, общаясь с журналистами, читал заранее подготовленные ответы на их вопросы. На это обратил внимание американский журналист Билл О'Райли, передает ТАСС.

По его словам, было очевидно, что американский лидер использует шпаргалку. «Откуда же он знал вопросы?» — задался вопросом журналист. Он назвал смехотворной пресс-конференцию президентов.

Ранее стало известно, что во время пресс-конференции с Зеленским Байден перепутал себя с журналистами. Он заявил репортерам, что вместе с украинским коллегой задаст по два вопроса.

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      Марина Совина
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