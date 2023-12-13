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04:08, 13 декабря 2023Мир

Байден перепутал себя с журналистами

Байден собрался задавать вопросы на пресс-конференции с Зеленским

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден перепутал себя с журналистами. Видео с пресс-конференции американского лидера распространила пресс-служба Белого дома.

Появившись вместе с Владимиром Зеленским перед репортерами, Байден заявил, что вместе с украинским коллегой задаст по два вопроса. После секундной заминки он исправился, пошутив, что знает имя журналиста, который должен задать первый вопрос.

В апреле глава Белого дома в очередной раз оговорился во время своей речи, перепутав Ирак и Иран. Президент, рассказывая о военной службе своего старшего сына Бо, заявил, что был в Ираке и Иране, но потом добавил, что ошибся.

Ранее бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил об ухудшении состояния здоровья Джо Байдена. Журналист посчитал, что политик теряет способность говорить, доказательством этому служат многочисленные оговорки Байдена.

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      Марина Совина
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