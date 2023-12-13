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10:12, 13 декабря 2023Россия

Беспилотники ВСУ атаковали российский регион

Губернатор Гладков: ВСУ сбросили пять взрывных устройств на белгородское село

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили пять взрывных устройств на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Атаке подверглось село Щетиновка, расположенное примерно в полутора километрах от российско-украинской границы.

В результате сброса боеприпасов была повреждена кровля коровника. Пострадавших нет, подчеркнул Гладков.

12 декабря ВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетой «Точка-У». По данным Минобороны России, ракета была уничтожена дежурными средствами противовоздушной обороны.

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      Алан Босиков
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