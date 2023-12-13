Беспилотники ВСУ атаковали российский регион

Губернатор Гладков: ВСУ сбросили пять взрывных устройств на белгородское село

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили пять взрывных устройств на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Атаке подверглось село Щетиновка, расположенное примерно в полутора километрах от российско-украинской границы.

В результате сброса боеприпасов была повреждена кровля коровника. Пострадавших нет, подчеркнул Гладков.

12 декабря ВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетой «Точка-У». По данным Минобороны России, ракета была уничтожена дежурными средствами противовоздушной обороны.

