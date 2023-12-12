Стало известно о сбитой над российским регионом украинской ракете «Точка-У»

Минобороны: ПВО сбила украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинскую тактическую ракету «Точка-У» над Белгородской областью. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Как указали в ведомстве, в 05:00 во вторник, 12 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории России. «Дежурными средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над Белгородской областью», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России сбили воздушную цель над белгородским селом Бессоновка. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков рассказал, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.