Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:26, 12 декабря 2023Россия

Стало известно о сбитой над российским регионом украинской ракете «Точка-У»

Минобороны: ПВО сбила украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью

Фото: РИА Новости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинскую тактическую ракету «Точка-У» над Белгородской областью. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Как указали в ведомстве, в 05:00 во вторник, 12 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории России. «Дежурными средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над Белгородской областью», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России сбили воздушную цель над белгородским селом Бессоновка. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков рассказал, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Цена хулиганства подростков: две семьи могут выдворить из России после того, как их дети забросали снегом Вечный огонь

      Стало известно о сбитой над российским регионом украинской ракете «Точка-У»

      В Чехии призвали к запугиванию России

      В США рассказали о провале с обучением украинских военных

      На фотографии вареного куриного яйца заметили отвратительную деталь

      Россиянка встретила Новый год в Китае и назвала его самым скучным за десять лет

      Россиянам рассказали о способе копить деньги при маленькой зарплате

      В США рассказали о разработке новой стратегии для Украины

      Мадуро предрек Зеленскому судьбу «выкинутой на помойку марионетки»

      Названы последствия срыва трех попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости