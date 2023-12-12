Российские военные сбили воздушную цель над белгородским селом

Гладков: российская ПВО сбила воздушную цель над белгородским селом Бессоновка

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила воздушную цель над белгородским селом Бессоновка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам главы региона, утром во вторник, 12 декабря, над Белгородским районом сработала система ПВО российских военных. «Сбита одна воздушная цель над селом Бессоновка», — подчеркнул он. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

На данный момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

28 ноября дрон-камикадзе атаковал село Мокрая Орловка в Грайворонском округе Белгородской области. Атаке подвергся объект связи, никто не пострадал.