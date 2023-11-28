Украинский дрон-камикадзе атаковал российский населенный пункт

Белгородский губернатор Гладков: дрон-камикадзе атаковал село Мокрая Орловка

Дрон-камикадзе атаковал село Мокрая Орловка в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, атаке подвергся объект связи. Пострадавших при атаке украинского дрона не было.

«Оперативные службы выехали на место», — подытожил Гладков.

Ранее сообщалось, что ночью и утром воскресенья, 26 ноября, системой противовоздушной обороны над территорией России были уничтожены 20 беспилотников Вооруженных сил Украины. Попытки атак пресечены в нескольких российских регионах.