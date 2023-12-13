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16:21, 13 декабря 2023Ценности

Блогерша показала способ очистить белую обувь и вызвала споры в сети

Кадр: @grace.e.martinn / TikTok

Популярная блогерша Рейна Монтальво показала необычный способ очистить белую обувь и вызвала споры в сети. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети опубликовала ролик, в котором рассказала, что избавляется от грязи на светлых кроссовках с помощью моющего аппарата высокого давления на автомобильной мойке. На размещенных кадрах она направляет шланг на белую обувь New Balance и очищает ткань мощной струей воды. «Работайте умно, а не усердно», — заявила юзерша в публикации.

Зрители неоднозначно отнеслись к лайфхаку Монтальво, о чем написали в многочисленных комментариях. Некоторые назвали ее совет гениальным, а другие в ответ посоветовали просто стирать обувь в машинке. «Таким образом можно легко испортить кроссовки. Просто отправь их в стиралку», «Какой бред», «Идиотский и неэкономичный способ», — писали они.

В апреле блогерша Симон Андерсон продемонстрировала другой способ очистить белую обувь. По словам женщины, она кладет обувь в стиральную машину, затем засыпает в специальный отсек порошок, а также один колпачок пятновыводителя и небольшое количество жидкого средства для отбеливания вещей. После этого Андерсон стирает кроссовки в холодной воде в течение 45 минут.

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      Карина Черных
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