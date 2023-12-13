Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в вязаном бикини для обложки журнала

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном образе для обложки австралийской версии журнала Elle. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 35-летняя манекенщица запечатлена в вязаном красном бикини с объемными цветами. Она сочетала его с черным беретом, оформленным козырьком. Кроме того, Хоск примерила блестящий комбинезон с открытой спиной.

Поклонники оценили съемку бывшего «ангела» Victoria's Secret и принялись поздравлять ее с дебютом в комментариях под постом. «Шикарная», «Легенда», «Красивая женщина», «Она прекрасна», «Выглядишь потрясающе», — высказывались они.

В ноябре Эльза Хоск также показала фигуру в откровенном наряде и восхитила подписчиков. Манекенщица поделилась серией фото, на которых она предстала в голубом бикини на фоне моря и песка.