Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в бикини

Шведская топ-модель Эльза Хоск показала фигуру в откровенном наряде и восхитила подписчиков. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя манекенщица поделилась серией фото, на которых она предстала в голубом бикини на фоне моря и песка. Упомянутый наряд состоял из бюстгальтера без бретелей и плавок с низкой посадкой. Звезда позировала, демонстрируя подтянутую фигуру с кубиками пресса.

Помимо этого, Хоск распустила завитые в локоны светлые волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках. В качестве аксессуаров она выбрала массивные серьги.

Поклонники оценили внешность модели в комментариях под публикацией. «Она идеальная», «Нет слов», «Очень горячая», «Потрясающая», — написали они.

Ранее в ноябре Эльза Хоск снялась в откровенном виде без бюстгальтера. На размещенных кадрах было видно, что бывший «ангел» Victoria's Secret решила отказаться от нижнего белья.