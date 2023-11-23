Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 23 ноября 2023Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в прозрачных платьях без бюстгальтера

Фото: @hoskelsa

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном виде без бюстгальтера. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя манекенщица поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в прозрачных платьях с оборками кремовых, лавандовых и розовых цветов. При этом на размещенных кадрах видно, что бывший «ангел» Victoria's Secret решила отказаться от нижнего белья.

Поклонники оценили фигуру знаменитости и принялись писать восхищенные комплименты в комментариях под постом. «Такая сногсшибательная», «Ангельская внешность», «Красивая», «Очень нежные образы», «Твоя красота сражает наповал», — писали они.

В октябре Эльза Хоск снялась топлес для бренда джинсовой одежды Abrand Jeans. Так, манекенщица продемонстрировала последнюю коллекцию марки, вдохновленную модой конца 1990-х годов. На одном из снимков она позировала в джинсах прямого кроя и с голой грудью, которую прикрыла одной рукой

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Автомобиль взорвался на мосту через Ниагарский водопад. Что известно?

      Норвегия вслед за Финляндией собралась закрыть границу с Россией

      SHAMAN ответил на вызов сжегшего российский паспорт певца Шарлота

      Известный спортивный комментатор поделился воспоминаниями об учебе в США

      В России объяснили нужду Киева в радарах ближнего действия

      От любимца даркнета до самоубийцы-неудачника. Как ФБР поймало главу крупнейшего сайта для хакеров?

      Во Франции возмутились решением ЕС по Украине

      Трюдо прокомментировал взрыв на границе Канады и США

      Определены районы Москвы с максимальным ростом предложения первичного жилья

      Суд снова встал на сторону Роналду в деле об изнасиловании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости