Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в прозрачных платьях без бюстгальтера

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном виде без бюстгальтера. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя манекенщица поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в прозрачных платьях с оборками кремовых, лавандовых и розовых цветов. При этом на размещенных кадрах видно, что бывший «ангел» Victoria's Secret решила отказаться от нижнего белья.

Поклонники оценили фигуру знаменитости и принялись писать восхищенные комплименты в комментариях под постом. «Такая сногсшибательная», «Ангельская внешность», «Красивая», «Очень нежные образы», «Твоя красота сражает наповал», — писали они.

В октябре Эльза Хоск снялась топлес для бренда джинсовой одежды Abrand Jeans. Так, манекенщица продемонстрировала последнюю коллекцию марки, вдохновленную модой конца 1990-х годов. На одном из снимков она позировала в джинсах прямого кроя и с голой грудью, которую прикрыла одной рукой