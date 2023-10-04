Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась топлес

Бывший «ангел» Victoria's Secret, шведская топ-модель Эльза Хоск снялась топлес для бренда джинсовой одежды Abrand Jeans. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что 34-летняя манекенщица продемонстрировала последнюю коллекцию марки, вдохновленную модой конца 1990-х годов. Так, на одном из снимков она позировала в джинсах прямого кроя и с голой грудью, которую прикрыла одной рукой. При этом в другой она держала над головой накидку из сшитых вместе брюк из денима.

Кроме того, знаменитость предстала перед камерой, сидя полностью обнаженной на джинсовом покрывале. Также она примерила штаны с заниженной талией в сочетании с расстегнутой курткой на голое тело.

Ранее в октябре бывший «ангел» Victoria's Secret, бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала фанатам фото в купальнике. 42-летняя манекенщица сделала несколько селфи во время отдыха на Ибице, продемонстрировав стройную фигуру. Знаменитость надела бикини на косточках с цветным принтом и панаму испанского бренда Loewe.