Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в бикини

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала фанатам фото в купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя манекенщица сделала несколько селфи во время отдыха на Ибице, продемонстрировав стройную фигуру. Знаменитость надела бикини на косточках с цветным принтом и панаму испанского бренда Loewe. Свой образ она дополнила браслетами, бусами и солнцезащитными очками с оправой в виде многоугольников.

Поклонники высказались о снимках Амбросио в комментариях. «Божественная куколка», «Совершенно прекрасна, самый милый "ангел"», «Лучшая модель в мире», «Богиня», — восхитились фанаты.

В сентябре американская супермодель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид также показала фигуру в откровенном наряде. 28-летняя знаменитость разместила серию снимков в честь третьего дня рождения дочери Кхай. На одном из них она предстала в оранжевом бикини, демонстрируя кубики пресса и мышцы на теле.