Бывшего гендиректора «Метростроя Северной столицы» задержали в Петербурге

В Петербурге задержали экс-главу «Метростроя Северной столицы» Шмидта

Бывшего генерального директора «Метростроя Северной столицы» и нынешнего зампредседателя комитета по транспорту Владимира Шмидта задержали в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, задержание чиновника связано со специфическим расходованием средств при строительстве станции «Путиловская». На его нынешнем месте работы также подтвердили, что претензии к Шмидту никак не связаны с периодом деятельности в комитете. Другие подробности задержания не сообщаются.

Известно, что Шмидт занимал должность генерального директора компании «Метрострой Северной столицы» с конца 2020 по конец 2022 года. При нем фирма начала достраивать объекты, которые на тот момент находились в стадии реализации, в том числе и станцию «Путиловскую».

