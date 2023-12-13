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14:27, 13 декабря 2023Силовые структуры

Бывшего гендиректора «Метростроя Северной столицы» задержали в Петербурге

В Петербурге задержали экс-главу «Метростроя Северной столицы» Шмидта
Владимир Шмидт

Владимир Шмидт. Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Бывшего генерального директора «Метростроя Северной столицы» и нынешнего зампредседателя комитета по транспорту Владимира Шмидта задержали в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, задержание чиновника связано со специфическим расходованием средств при строительстве станции «Путиловская». На его нынешнем месте работы также подтвердили, что претензии к Шмидту никак не связаны с периодом деятельности в комитете. Другие подробности задержания не сообщаются.

Известно, что Шмидт занимал должность генерального директора компании «Метрострой Северной столицы» с конца 2020 по конец 2022 года. При нем фирма начала достраивать объекты, которые на тот момент находились в стадии реализации, в том числе и станцию «Путиловскую».

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      Олеся Мицкевич
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