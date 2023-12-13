В деле бывшего главы «Метростроя Северной столицы» появился новый фигурант

Экс-глава КРТИ Петербурга Левакин стал фигурантом дела о превышении полномочий

Уголовное дело, по которому силовики задержали бывшего генерального директора «Метростроя Северной столицы» Владимира Шмидта, возбуждено и в отношении экс-председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга Андрея Левакина. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, дело по пункту «в» части 3. статьи 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») возбудили еще в ноябре. По данным следствия, речь идет о событиях при строительстве станции метро «Путиловская», ущерб оценивается в 60 миллионов рублей.

Известно, что Левакин возглавлял петербургский КРТИ с 2020 по 2022 год. Вскоре после его ухода из комитета Шмидт оставил свою должность в «Метрострое Северной столицы».

О задержании Шмидта в связи с событиями при строительстве станции «Путиловская» стало известно ранее в среду, 13 декабря.