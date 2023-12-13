Блинкен раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине

Блинкен: США поставят Украине ракеты HARM, а также боеприпасы для ПВО и HIMARS

Новый пакет военной помощи Украине будет включать в себя компоненты систем противовоздушной обороны (ПВО) и высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.

Кроме того, Вашингтон передаст Киеву боеприпасы ПВО, дополнительные боеприпасы для американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, противотанковые боеприпасы, артиллерийские боеприпасы, включая калибры 155 миллиметров и 105 миллиметров. Также в пакет помощи вошли патроны для стрелкового оружия, различное вспомогательное оборудование, сервисные услуги.

При этом глава Госдепа подчеркнул, что без решения Конгресса США о выделении новых средств для Украины данный пакет помощи станет одним из последних.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов. Также американский лидер попросил украинского коллегу не терять надежду, заверив, что США остаются на его стороне.