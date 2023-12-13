Неуловимый преступник 50 лет скрывался от властей США и лишь в конце жизни открылся дочери. Как он вел двойную жизнь?

Дочь грабителя из США Рэндела выпустила подкаст с рассказом об отце-преступнике

Кража из кливлендского банка более полувека оставалась одним из самых загадочных преступлений США, совершенных в XX веке. О том, что неуловимым вором оказался примерный семьянин и ничем не примечательный американец Томас Рэндел, стало известно осенью 2021 года. В декабре его дочь Эшли запустила многосерийный подкаст, чтобы рассказать об отце, который 52 года вел двойную жизнь. «Лента.ру» разбирается в истории одного из самых странных преступлений XX века.

Преступник забрал деньги из хранилища банка и скрылся

То, что Томас Рэндел на самом деле и есть тот самый Теодор Джон Конрад, 11 июля 1969 года укравший из отделения банка Society National Bank в Кливленде, штат Огайо, 215 тысяч долларов (примерно 1,8 миллиона долларов или 163,3 миллиона рублей по нынешнему курсу) и бесследно исчезнувший после этого, Служба маршалов США выяснила в ноябре 2021-го. Открытие это запоздало — преступник покинул сей мир 18 мая того же года, так и оставшись не пойманным.

К лету 1969-го 20-летний Конрад уже полгода как работал в банке и пользовался таким доверием руководства, что ему позволяли одному оставаться в хранилище. Он упаковывал пачки банкнот для отправки в другие отделения.

Руководство банка вполне можно понять: молодой человек был очень старательным, учился в колледже округа и обладал IQ в 135 баллов, то есть входил в 2,3 процента самых умных людей на планете. Заподозрить в нем преступника было просто невозможно

Позже знакомые рассказывали, что весь год Конрад был буквально одержим фильмом 1968 года «Афера Томаса Крауна» со Стивом Маккуином и Фэй Данауэй в главных ролях. Картина рассказывала об идеальной краже из банка, которую провернул скучающий миллионер-интеллектуал. Более того, некоторым Конрад даже заявил, что собирается сделать нечто подобное. Всерьез его слова не восприняли.

В пятницу 11 июля 1969-го он совершил свое идеальное преступление. Вечером сложил деньги в бумажный пакет и вышел из банка. Помимо денег у него была только бутылка виски и пачка сигарет. Проверка выявила пропажу только в понедельник, как, видимо, и рассчитывал преступник. К тому времени его уже не было в штате. Поиски по горячим следам оказались безрезультатными в немалой степени потому, что в те времена далеко не у всех сотрудников банков брали отпечатки пальцев при оформлении на работу.

Кадр: фильм «Афера Томаса Крауна»

Конрад тщательно подготовил кражу

После кражи Конрад поехал в Вашингтон, потом на какое-то время перебрался в Лос-Анджелес, а в 1970-м обосновался в Массачусетсе. Там он обзавелся семьей и вел совершенно обычную жизнь. Судя по всему, он решил открыться родным только потому, что тяжело заболел и жить оставалось несколько месяцев.

Мы сидели в гостиной — папа, мама и я — и смотрели телевизор. Вдруг он неожиданно сказал: "Девочки, на тот случай, если что-то всплывет после моего ухода, я хочу сказать, что перед тем как переехать сюда я сменил имя. Говорить об этом нельзя, потому что власти, скорее всего, еще ищут меня" Эшли Рэндал интервью NBC News, 6 декабря 2023 года

На следующий день Эшли сказала отцу, что он должен назвать свое настоящее имя. Мужчина признался, что его зовут Тэд Конрад. Женщина ввела имя родителя и поисковую систему и наткнулась на множество газетных заголовков о загадочном преступлении 50-летней давности. Она призналась The Washington Post, что чуть с кровати не упала, когда увидела все это.

Постепенно Конрад начал рассказывать дочери о случившимся. С одним из своих друзей он досконально проработал план кражи и бегства по мотивам «Аферы Томаса Крауна». Он использовал все возможные дыры в законодательстве США. Например, чтобы получить карту социального страхования в 1960-х не нужны были никакие документы.

В 1969 году это было очень легко. Нужно было просто прийти и сказать: “Эй, мне нужна карта страхования”, и тебе ее выдавали Эшли Рэндал

Создавая новую личность Конрад изменил только имя, став Томасом Рэндалом, и прибавил себе два года — назвал годом рождения 1947-й вместо 1949-го. Этого оказалось достаточно, чтобы всю жизнь водить власти за нос.

Эшли Рэндал Ashley Randele. Кадр: TMZ

Кроме того, Конрад-Рэндал порвал все связи с прошлым. Его родные и знакомые знали только то, о чем говорили медиа. Такой шаг был бы характерен для социопата, но Конрад больше не совершил ни одного преступления, был любящим отцом и мужем.

Родные замечали некоторые странности, но не понимали, в чем дело

Перебравшись в Бостон, Конрад довольно быстро завел новых друзей и превратился в обычного местного жителя. Первое время он пытался зарабатывать игрой в гольф, а позже устроился в салон элитных автомобилей, где благополучно проработал 40 лет.

В конце 1970-х он встретил Кэти Махан и женился. В 1985-м на свет появилась Эшли. Впрочем, было в его поведении нечто странное, правда тогда родные не могли понять причин этого.

Например, в старшей школе у Эшли появилась возможность поехать во Францию вместе с семьей со скидкой от учебного заведения. На большое путешествие в Европу у семьи денег не было, и Кэти с Эшли загорелись этой идеей.

А он сказал: “Не, чего-то мне не хочется во Францию”. И мы подумали, что это странно. Он вообще ездил только по Штатам. Мы считали, что это такое проявление патриотизма

Эшли Рэндал

Однако, когда всплыла история с ограблением, стало ясно, что Конрада просто не выпустили бы за границу без паспорта, которого у него так и не было. Когда Эшли пообщалась с друзьями отца из прошлой жизни, выяснилось, что они запомнили его точно таким, каким он был в новой — очень добрым, надежным человеком, который готов пойти на все, чтобы помочь близким.

Кадр: фильм «Афера Томаса Крауна»

Личность Теодора Конрада полиции раскрыл неизвестный

Впрочем, Служба маршалов США и ФБР раскрыли дело Конрада не благодаря его откровениям перед семьей. Кэти и Эшли ничего не рассказали полиции, как и обещали.

Правоохранители вернулись к расследованию после того как некто в Кливленде рассказал местному писателю, специализирующемуся на криминальных темах, что Рэндал — это на самом деле Конрад. Именно этот автор оповестил следователей, и началось новое разбирательство.

Маршал США Джон Эллиот ломал голову над делом Конрада с 1970 года. Разгадку нашел его сын Питер. Именно Эллиот-младший явился на порог семейства Рэндалов осенью 2021 года. «Вы, вероятно, догадываетесь, почему я здесь. Нам нужно поговорить», — сказал он Кэти Рэндал. К тому времени Джон Эллиот уже год как покинул этот мир. Он так и не успел завершить главное расследование жизни, хотя он был очень близок к ответу.

Тот самый неизвестный обратил внимание следствия на некролог Конрада в одной из газет. Питер Эллиот взялся за пересмотр дела, которое не давало покоя его отцу. Очень скоро он установил очевидные пересечения в биографиях Конрада и Рэндала. Их дни рождения приходились на один день — отличались только годы. Даже родители были указаны одни и те же

В 2014 году Томас Рэндал объявил себя банкротом. Питер Эллиот сравнил подпись под документами с подписью Конрада из колледжа, которую нашел еще его отец. Оказалось, что между ними не было почти никакой разницы. Но все это выяснилось, когда было уже поздно.

Несмотря на успешное преступление, деньги у Конрада кончились довольной быстро. Кэти рассказала, что когда познакомилась с будущим мужем в конце 1970-х, он жил в скромной квартире и каждый день ходил на работу. Похоже мотивом его поступка были задор юного умника с высоким IQ и одержимость тем самым фильмом «Афера Томаса Крауна». Он даже новое имя явно взял в честь героя Маккуина.

Питер Эллиот с материалами по делу Теодора Конрада, 16 декабря 2021 года Фото: Ken Blaze / AP Photo

Служба маршалов США заявила, что семья Конрада не понесет ответственности за то, что не сообщила о его признаниях полиции. А кража, которую до сих пор называют самой таинственной в истории Огайо, наконец раскрыта.

