В США преступник ограбил банк и более 50 лет скрывался от полиции

Американец Теодор Конрад ограбил банк на 215 тысяч долларов и 50 лет скрывался от полиции

В США мужчине, ограбившему банк, удалось скрываться от полиции на протяжении 50 лет. Об этом пишет издание New York Post.

Американец украл из банка города Кливленда, штата Огайо, в котором работал в 1969 году, 215 тысяч долларов. После рабочего дня Теодор Конрад вышел из банка с бумажным пакетом с деньгами. О краже стало известно только спустя несколько дней.

Преступника разыскивали. Через три месяца его чуть не задержали, после того как в баре он беседовал с супружеской парой. Американцы позже увидели ориентировку на грабителя по местному телевидению и узнали в ней своего знакомого.

Остаток жизни Конрад прожил в пригороде Бостона. Как пишет издание, награбленного ему не хватило, в конце жизни у него были финансовые трудности. Перед смертью американец признался родственникам в преступлении. Он умер от рака в 2021 году.

Ранее в США преступник решил совершить второй налет на банк, который он уже грабил накануне. 33-летний житель Сан-Диего, штат Калифорния, вошел в отделение банка в середине дня и передал кассиру записку с угрозами и требованием выдать ему деньги. Сотрудник банка повиновался. На следующее утро мужчина вернулся в то же отделение банка и попытался ограбить его снова. На этот раз полиция оперативно прибыла на место преступления, и грабитель попался.