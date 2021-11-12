Внук признался в убийстве бабушки во время игры «Правда или действие»

Sky News: в Великобритании внук сознался в убийстве бабушки, играя в «Правду или действие»

В Великобритании 21-летний молодой человек признался в убийстве своей 94-летней бабушки во время «Правда или действие». Об этом пишет Sky News.

Пожилая женщина умерла во время пожара в собственном доме. Полиция полагала, что возгорание произошло из-за выроненной сигареты. Британка отравилась угарным газом и скончалась в больнице.

Вскоре ее внук Тирнан Дарнтон во время игры в «Правду или действие» признался друзьям, что «возможно, кого-то убил». После этого полиция возобновило дело. Молодой человек признался, что поджег дом, так как не хотел, чтобы его бабушка страдала из-за прогрессирующей деменции.

Ранее в Новосибирской области местный житель сдал следователям свою 61-летнюю бабушку, которая 10 лет назад совершила убийство своего мужа. Следователям она рассказала, что его избили на улице неизвестные, когда он вышел из дома ночью. Виновников тогда не нашли, расследование приостановили. Позже дело снова открыли, поскольку внук россиянки рассказал следователям, что именно его бабушка и убила своего супруга.