Жителю Ямала дали пожизненное лишение свободы за убийство троих человек в ходе пьянки. Об этом «Ленте.ру» в среду, 10 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по ЯНАО.

По данным следствия, в марте этого года тела 51-летнего мужчины и 59-летней женщины нашли в их собственной квартире в селе Газ-Сале. Через несколько часов в другой квартире полицейские нашли тело еще одного местного жителя. У всех троих жертв были колото-резаные раны.

На след Владимира Ядне полицейские вышли в тот же вечер. Установлено, что он набросился с ножом на знакомых в ходе распития алкоголя. Потом попытался скрыться, а орудие убийства спрятал в снегу. Ядне попытался уйти от ответственности, симулируя психическое расстройство, но экспертиза показала, что он достаточно здоров, чтобы отбывать срок в местах лишения свободы.

В ходе расследования стало ясно, что в 2020 году Владимир на территории села совершил грабеж и три кражи.

На одном из заседаний Ядне пытался разбить стекло кабины для подсудимых, выкрикивая требование, чтобы суд продолжался без его присутствия — таким образом он протестовал против прессы, которая находилась в зале. Процесс пришлось перенести, но вскоре после этого суд вынес вердикт — пожизненное лишение свободы.