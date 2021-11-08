Юрист рассказал о возможном наказании участникам драки в Новой Москве

Профессор, завсектором уголовного права Института государства и права РАН Сергей Максимов рассказал о возможном наказании участникам драки в Новой Москве в беседе с газетой «Известия».

Отмечается, что нападавшим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего»). Как напомнил Максимов, по ним предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения. Однако в этом конкретном случае максимальной мерой может быть 15 лет лишения свободы.

Кроме того, смягчающим обстоятельством является то, что не все участники драки достигли совершеннолетия. Поскольку покушение не было доведено до убийства, то им грозит максимум 7,5 лет заключения. Юрист добавил, что все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе следствия. Если будет доказано, что обвиняемые не стремились убить ребенка и его отца, то дело могут переквалифицировать. Тогда наказание должно быть менее суровым, подчеркнул он.

4 ноября в районе Новые Ватутинки произошло нападение на мужчину с ребенком. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В московском главке МВД рассказали, что нападавшие были трудоустроены как разнорабочие. Российское гражданство они получили девять лет назад.

Все четверо участников нападения в Новой Москве арестованы. Фигуранты уголовного дела отказались признавать вину в покушении на убийство, однако не отрицают участие в драке. Защита заявила, что будет обжаловать арест.